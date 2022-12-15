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THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Dubljevic

THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Valencia'dan Bojan Dubljevic oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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THY EuroLeague'de haftanın MVP'si Dubljevic
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15 Aralık 2022 17:44
İspanya ekibi Valencia'nın Karadağlı basketbolcusu Bojan Dubljevic, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 13. hafta karşılaşmalarında 33 verimlilik puanına ulaşan Dubljevic, kariyerinde 3. kez haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Valencia'nın Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 94-91 yendiği maçta 23 sayı atan tecrübeli pivot, takımına 8 ribaunt, 2 asist ve 2 top çalmalık katkı da sağladı.

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