Almanya Ligi'nde Bayern Münih, Thomas Tuchel ile ilk maçına Borussia Dortmund karşısında çıktı. Tuchel, eski takımı Dortmund karşısında Bayern Münih ile 4-2'lik skorla galip geldi.



Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Gregor Kobel (kendi kalesine), 18 ve 23. dakikada Thomas Müller, 50. dakikada Kingsley Coman kaydetti.



Borussia Dortmund'un golleri 72. dakikada Emre Can (penaltı) ve 90. dakikada Donyell Malen'dan geldi.



Şampiyonluk yarışında önemli bir galibiyet alan Bayern Münih puanını 55 yaptı ve liderlik koltuğunda haftayı kapattı. İkinci sıradak Borussia Dortmund 51 puanda kaldı.



Almanya Ligi'nde gelecek hafta Bayern Münih, Freiburg'a konuk olacak. Borussia Dortmund, Union Berlin'i ağırlayacak.





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