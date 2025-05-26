26 Mayıs
Hatayspor-Fenerbahçe
20:00
26 Mayıs
LASK-Hartberg
20:00
26 Mayıs
Elazığspor-Belediye Vanspor
20:00
26 Mayıs
Batman Petrolspor-Altınordu
20:00
26 Mayıs
KFUM-Vaalerenga
20:00
27 Mayıs
Red Bull Bragantino-Juventude
02:00
26 Mayıs
AFC Wimbledon-Walsall
17:01
26 Mayıs
Elversberg-FC Heidenheim
21:30
26 Mayıs
Ross County-Livingston
22:00
27 Mayıs
Criciuma-Coritiba
01:00
27 Mayıs
Cuiaba-Vila Nova
03:00
26 Mayıs
IK Brage-Utsiktens BK
20:00
26 Mayıs
IK Oddevold-Vasteras SK
20:00
26 Mayıs
Landskrona BoIS-Falkenbergs FF
20:00
26 Mayıs
IFK Norrkoeping-Mjaellby
20:00
26 Mayıs
Hammarby-Degerfors
20:10

Thompson ikizleri, Jamaika Milli Takımı'nı düşünüyor

NBA'in yükselen yıldızları Amen ve Ausar Thompson, Jamaika vatandaşlığına geçiş sürecini başlattı.

calendar 26 Mayıs 2025 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Thompson ikizleri, Jamaika Milli Takımı'nı düşünüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

NBA'in yükselen yıldızları Amen ve Ausar Thompson, Jamaika vatandaşlığına geçiş sürecini başlattı.

Babalarının Jamaikalı olması nedeniyle vatandaşlık hakkına sahip olan ikiz kardeşler, bu hamleyle Jamaika Milli Takımı'nda oynama planları yapıyor.

Jamaika, FIBA organizasyonları için kadrosunu güçlendirme çabasında. LA Clippers'tan Norman Powell'ın milli takıma katılması kesinleşirken, Phoenix Suns'tan Nick Richards, Detroit Pistons'tan Isaiah Stewart ve Minnesota Timberwolves'tan Josh Minott da kadroya dahil edilmeye çalışılıyor.

Amen Thompson, Houston Rockets forması giyerken; Ausar Thompson Detroit Pistons'ın kadrosunda yer alıyor. Her iki oyuncu da NBA'deki en iyi genç savunmacılar arasında gösteriliyor.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.