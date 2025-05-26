NBA'in yükselen yıldızları Amen ve Ausar Thompson, Jamaika vatandaşlığına geçiş sürecini başlattı.



Babalarının Jamaikalı olması nedeniyle vatandaşlık hakkına sahip olan ikiz kardeşler, bu hamleyle Jamaika Milli Takımı'nda oynama planları yapıyor.



Jamaika, FIBA organizasyonları için kadrosunu güçlendirme çabasında. LA Clippers'tan Norman Powell'ın milli takıma katılması kesinleşirken, Phoenix Suns'tan Nick Richards, Detroit Pistons'tan Isaiah Stewart ve Minnesota Timberwolves'tan Josh Minott da kadroya dahil edilmeye çalışılıyor.



Amen Thompson, Houston Rockets forması giyerken; Ausar Thompson Detroit Pistons'ın kadrosunda yer alıyor. Her iki oyuncu da NBA'deki en iyi genç savunmacılar arasında gösteriliyor.



