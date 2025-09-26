26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Thomas Reis: "Avrupa'da güzel işler yapmak istiyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Thomas Reis: 'Avrupa'da güzel işler yapmak istiyoruz'
Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nde iyi performans göstermek istediklerini söyledi. 

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Konferans Ligi'nde 2 Ekim Perşembe günü deplasmanda oynayacakları Legia Varşova maçı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

Konferans Ligi'nin çok önemli olduğunu ancak Trendyol Süper Lig'i her şeyden daha değerli bulduklarına işaret eden Reis, "Geçen sezon bu noktaya gelebilmek için çok iyi performans sergiledik. Buraya geldikten sonra da takım olarak Avrupa'da güzel işler yapmak, iyi performans göstermek istiyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Trabzonspor da 42 milyon avronun üzerinde transfer bütçesi ayırdı. Bu rakam bizim bütçemizin oldukça üzerinde. Buna rağmen yaptığımız transferlerle çok iyi mantalite ve güçlü bir felsefe ortaya koymak istiyoruz. Bu felsefeyi oyunumuza ve sahaya yansıtmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Reis, Konferans Ligi'nin grup aşamasında ilk olarak Legia Varşova karşısına çıkacaklarını hatırlatarak, "Önümüzdeki hafta içi grup aşamasında ilk maçımıza çıkacağız. Rakibimiz Legia Varşova, sahasında oynadığı maçta inanılmaz atmosfer yaşadı. Stadyum tamamen doluydu, taraftarın coşkulu desteğiyle havai fişekler eşliğinde çok farklı bir ortam oluştu. Orada oynamak kesinlikle kolay olmayacak, çok zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Ben de bu maçı dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.

Süper Lig ve Konferans Ligi konusundaki açıklamalarının yanlış anlaşılmamasını isteyen Reis, "Hangi kulvarda olursa olsun, oynadığımız her karşılaşmayı kazanmak için mücadele ediyorum. Her zaman adım adım, maç maç ilerlememiz gerektiğini söylüyorum. Bunu geçen sezon da defalarca dile getirmiştim." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
