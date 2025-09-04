Brooklyn Nets guardı Cam Thomas, bir sezon daha takımda kalıyor. ESPN'den Shams Charania'ya göre, Thomas 6 milyon dolar değerinde bir yıllık "qualifying offer" imzaladı.2021 NBA Draftı'nda 27. sıradan seçilen Thomas, sınırlı serbest oyuncu statüsünde yer alıyordu ancak kendisine daha yüksek bir teklif yapan bir takım bulamayınca bir sezon daha Brooklyn forması giymeyi kabul etti. Gelecek yaz ise sınırsız serbest oyuncu olacak.Thomas, geçen sezon kariyerinin en yüksek sayı, ribaund ve asist ortalamalarına ulaşsa da yalnızca 25 maçta forma giyebildi. Nets, Thomas'ın oynadığı 25 maçta 10 galibiyet 15 mağlubiyet alırken, sezon genelinde 26 galibiyet ve 56 mağlubiyetle tamamladı.Thomas sahadayken takımın en çok şut kullanan oyuncusu oldu ve maç başına 18,2 şut denemesi gerçekleştirdi. Ancak yeni sezonda topu Michael Porter Jr. ile paylaşmak zorunda kalacak. Porter Jr., artık Nikola Jokic ve Jamal Murray ile oynamadığı için daha fazla sorumluluk almayı bekliyor.