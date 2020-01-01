Thomas: "Michael Jordan rakibim değildi, ona karşı üstündüm"

NBA efsanesi Isiah Thomas, kariyerinde Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ı "domine ettiğini" belirtti.



Thomas, Bulls ve Jordan ile olan rekabeti ile ilgili ilginç bir açıklama yaptı ve Shannon Sharpe ile Club Shay Shay'de konuk olduğu sırada, altı kez NBA şampiyonu olmuş eski süperstardan daha iyi olduğunu söyledi:



"Kafa kafaya düşününce, onu domine etmiştim. Ekiplerimiz bir araya geldiğinde, geri dönüp 1991 yılındaki bilek ameliyatıma kadar olan döneme baktığınızda, ona ve ekibine karşı derecemin de gösterdiği gibi, aramızda bir rekabet bile yoktu.



Çoğu insan ondan beş yaş büyük olduğumu düşünüyor, ama aramızda sadece bir buçuk yaş var. O benim rakibim değildi.



Benim odak noktam Larry Bird, Magic Johnson, Dr. J ve Kareem Abdul-Jabbar'dı. Asıl adamlar bunlardı. Kimsenin ne dediği umurumda değil. Geçmişe açıp bakabilirsiniz. Moses Malone ve Larry Bird falan... bunlar asıl adamlardı."



Thomas ve Jordan, '80'li ve '90'lı yıllararda yoğun bir rekabet yaşamışlardı.



1984-85 sezonundan (Bulls MJ'i Draft ettiğinde) 1989-90 sezonuna kadar, Pistons ekibi Bulls'a karşı belirgin bir hakimiyete sahipti. Isiah'nın Pistons ekibi normal sezon maçlarında 20-10 önde bulunurken, playofflarda ise bu derece 12-6 şeklindeydi. Bu, Pistons'ın Bulls'a karşı maçlarının %66.66'sını kazandığı anlamına geliyor.



