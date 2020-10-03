TFF'den Lefter Küçükandonyadis'in eşi için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımın ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Haber; AA
TFF'den Lefter Küçükandonyadis'in eşi için başsağlığı mesajı
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03 Ekim 2020 18:15
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), milli takımın ve sarı-lacivertli ekibin efsane futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in yaşamını yitirmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "A Milli Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski futbolcularından, 2012 yılında vefat eden Lefter Küçükandonyadis'in eşi Stavrini Küçükandonyadis'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, yakınları, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 


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