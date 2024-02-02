TFF 'sakat' dedi, hakemliği bıraktı!

TFF, Ümraniyespor - Bodrum FK maçına yardımcı hakem olarak atanan Baran Eraslan'ın sakatlığı nedeniyle hakem değişikliğine gidildiğini açıkladı. Eraslan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hakemlik kariyerine nokta koyduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF 'sakat' dedi, hakemliği bıraktı!
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02 Şubat 2024 23:33
1. Lig'de cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor - Bodrum FK karşılaşması öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

TFF, karşılaşmaya yardımcı hakem olarak atanan Baran Eraslan'ın sakatlığı nedeniyle maçta yardımcı hakem değişikliğine gidildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Trendyol 1. Lig'de 3 Şubat 2024 tarihinde oynanacak olan Ümraniyespor – Bodrum FK müsabakasının yardımcı hakeminde değişiklik yapılmıştır. Dijital atama ile görevlendirilen yardımcı hakem Baran Eraslan'ın sakatlanması nedeniyle yerine Kemal Elmas atanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurur, hakemimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

HAKEMLİĞİ BIRAKTI

Baran Eraslan ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hakemliği bıraktığını duyurdu. Eraslan, sosyal medya hesabından, "2000 yılında başlamış hakemlik hayatıma bugün itibarıyla nokta koymuş bulunmaktayım. Üzerimde hakkı büyük olan başta ailem olmak üzere tüm hocalarıma, dostlarıma ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hak, hukuk bilmeyen adaletten yoksun büyüklerime de ayrıca teşekkür ediyorum." ifadelerini yazdı.

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