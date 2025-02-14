TFF, sahadan çekilmenin cezasını arttırdı!

Türkiye Futbol Federasyonu, Disiplin Talimatı'nda 'sahadan çekilme' cezasını arttırdı.



TFF'den yapılan açıklamaya göre; yapılan talimat değişikliği sonrası sahadan çekilen takım, takip eden sezonda -9 puan cezası alacak.



Öte yandan değişikliğe göre; sahadan çekilen kulübün oyuncuları 5-10 maç men cezası alacak.