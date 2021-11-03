TFF reddetti, Galatasaray tam kapasite oynayacak!

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4. haftasında perşembe günü Nef Stadı'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova maçında herhangi bir seyirci kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, karşılaşmaya yüzde 100 kapasite ile seyirci alımına yönelik yapılan başvurunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından reddedildiği bildirildi.



Yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi;



"4 Kasım Perşembe akşamı oynanacak Lokomotiv Moskova maçı için, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'na yüzde yüz kapasite ile seyirci alımına yönelik yapmış olduğumuz başvuru TFF tarafından reddedilmiştir.



Oysa, TFF tarafından daha önce alınan ve kamuoyuna açıklanan kararla, 9 Kasım 2021'den itibaren ülkemizde oynanacak tüm maçlarda yüzde yüz seyirci kapasitesi geçerli olacaktır.



Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir.



Uzun bir aradan sonra, Büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz...



Saygılarımızla

Galatasaray Spor Kulübü"



FATİH TERİM, UYACAĞIZ DEMİŞTİ



Fatih Terim, Lokomotiv Moskova ile yapacakları maçın tam seyirci kapasitesiyle oynanması için Türkiye Futbol Federasyonuna yaptıkları başvurunun kabul edilmediğini anlatarak şöyle konuşmuştu:



"Galatasaray Kulübü olarak pandemi süreci başladığından itibaren tüm mevzuatlara uyduk, uymaya da devam ediyoruz. Rakiplerimizin üçer dörder bin taraftar aldığı durumlarda daha biz Ali Sami Yen'de TFF ne demişse onlara uyduk. Bugün Türkiye Futbol Federasyonumuz tarafından alınan bu karara da uyarız. Yüzde 100 kapasiteye 9 Kasım'da geçiliyor ama 4 Kasım'da geçilemiyor. Federasyonumuzun bu 5 gün için bildiği bir şey var ki biz de saygıyla karşılıyoruz. 5 gün için merak etmiyor değiliz ama yine uyacağız. Ancak ben 20-25 bin kişinin 50 bin kişilik bir efekt yaratacağını düşünüyorum. Ali Sami Yen'de biz bunlara alışkınız."



GÜRCAN BİLGİÇ'İN YORUMU; HAKLILAR



"Galatasaray, tavsiyeyle bu başvuruyu reddetmiştir diye düşünüyorum. Süper Lig için bir eşitsizlik de yaratmayacaktır. Para cezası ile halledebileceklerini düşünmüşlerdir. Bence de tam kapasite olması lazımdı, Galatasaray haklı"





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