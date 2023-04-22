TFF'den yeni sezon için play-off kararı

Ülkemizde yaşanan deprem nedeni ile ligden çekilen G.Antep ve Hatay önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek.



2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki takım sayısı 20 olacak. Takım sayısının artması nedeniyle play-off iddiaları yeniden gündeme geldi. Ancak TFF yeni sezonda böyle bir uygulamaya geçmeyi kesinlikle düşünmüyor.



11 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak maçlar 19 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.



"ALGI YAPIYORLAR"



Gündemdeki bir diğer konu ise 10 Haziran'da İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finali...



Son dönemde Avrupa basını Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınacağı yönünde haberler yapmaya başladı. TFF cephesi bu haberleri 'algı yapıyorlar' şeklinde yorumluyor. UEFA ile yapılan görüşmelerde bir sıkıntı olmadığını da dile getiriyorlar. Olimpiyat Stadı'ndaki büyük hazırlıklar ise tam gaz devam ediyor.





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