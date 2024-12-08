TFF'den Turgut Doman kararı!

TFF, Sivasspor-Galatasaray maçının son dakikasında yaşanan Rey Manaj, Barış Alper pozisyonu sonrası flaş bir karar aldı.

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TFF'den Turgut Doman kararı!
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08 Aralık 2024 19:45
Son güncelleme 08 Aralık 2024 19:48
Galatasaray'ın deplasmanda Sivasspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın son dakikalarında tartışılan bir pozisyon yaşandı.

Rey Manaj'ın son dakikalarda Barış Alper'e yaptığı müdahale sonrası VAR, Turgut Doman'ı monitöre çağırdı. Monitörde pozisyonu izleyen Doman, kırmızı kartı göstermedi.

Hakemin bu kararı maçın ardından tartışma konusu olurken, TFF flaş bir karar aldı.

A Spor'da yer alan habere göre; Turgut Doman, artık hakemlik yapamayacak. Federasyon, genç hakemin düdüğünü asma kararı aldı.

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