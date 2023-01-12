TFF'den Süper Lig takımına transfer yasağı!

Süper Lig ekibi Hatayspor için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan flaş bir karar geldi.



Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor'a bir dönem transfer yasağı getirdi.



TFF, 1.5 milyon lira oyuncu ödemesini zamanında yapmadığı için Akdeniz ekibinin transfer tahtasının kapatıldığı belirtildi.



Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.





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