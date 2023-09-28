TFF'den Play-Off için RESMİ karar; "Bu sezon yok!"

Gündemdeki Play-Off tartışmaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu bu konuya net bir cevap verdi; "Bu sezon Süper Lig'de Play-Off olmayacak!"

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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TFF'den Play-Off için RESMİ karar; 'Bu sezon yok!'
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28 Eylül 2023 16:58
Son güncelleme 28 Eylül 2023 17:09
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Play-Off tartışmaları gündemin bir numaralı konusu haline geldi. Süper Lig'de daha önce 2011-2012 sezonunda oynanan Play-Off'un yeniden uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı.

Süper Lig yayın gelirini yeniden 500 milyon dolar seviyesine çıkarmak isteyen, Hollanda ve Belçika lig yapılarını yeniden düzenleyen, Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatını planlayan Hypercube firması ile anlaşan Türkiye Futbol Federasyonu, kulüplerin de fikrini alarak, birçok konuyla ilgili değişiklik yapmak için harekete geçti. Gündeme liglerde yapılacak format değişikliği ihtimali de geldi.



PLAY-OFF KONUSU TARTIŞILACAK!

Hypercube firması, Play-Off ve normal lig sistemi ile ilgili çalışma dosyayı hazırlayarak, Süper Lig kulüplerinin başkanları ile görüşme yapmak için harekete geçti. Süper Lig'in geleceğiyle ilgili yapılacak bu toplantıda Play-Off konusu gündeme gelecek ve kulüplerin tek tek fikirleri alınacak.

BU SEZON ASLA PLAY-OFF YOK!

Süper Lig kulüpleriyle yapılacak bu toplantıda, Play-Off konusuna sıcak bakılması halinde, bu sistem en erken olarak 2024-2025 sezonunda devreye sokulacak. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bu sezon Play-Off konusunu asla uygulamayacak.

TFF DOĞRULADI, PLAY-OFF GÜNDEM DIŞI!

Öte yandan gündemdeki Play-Off tartışmaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, Sporx'e yaptığı açıklamada bu sezon Play-Off'un olmayacağını net bir şekilde dile getirdi.

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