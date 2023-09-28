TFF'den Play-Off için RESMİ karar; 'Bu sezon yok!'

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu heyecanı tüm hızıyla devam ederken, Play-Off tartışmaları gündemin bir numaralı konusu haline geldi. Süper Lig'de daha önce 2011-2012 sezonunda oynanan Play-Off'un yeniden uygulanıp uygulanmayacağıyla ilgili gerçekler ortaya çıktı., kulüplerin de fikrini alarak, birçok konuyla ilgili değişiklik yapmak için harekete geçti. Gündeme liglerde yapılacak format değişikliği ihtimali de geldi.Öte yandan gündemdeki Play-Off tartışmaları üzerine