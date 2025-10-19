19 Ekim
Kayserispor-Samsunspor
1-3
19 Ekim
Fenerbahçe-Karagümrük
20:00
19 Ekim
Genoa-Parma
0-0DA
19 Ekim
Elversberg-Greuther Fürth
6-0
19 Ekim
Darmstadt-Magdeburg
0-0
19 Ekim
Heracles-Feyenoord
17:45
19 Ekim
Excelsior-Fortuna Sittard
1-061'
19 Ekim
FC Groningen-S. Rotterdam
0-160'
19 Ekim
Telstar-SC Heerenveen
2-3
19 Ekim
Nantes-Lille
21:45
19 Ekim
Toulouse-Metz
18:15
19 Ekim
Rennes-Auxerre
18:15
19 Ekim
Lorient-Brest
18:15
19 Ekim
Lens-Paris FC
1-1DA
19 Ekim
AC Milan-Fiorentina
21:45
19 Ekim
Atalanta-Lazio
19:00
19 Ekim
Cagliari-Bologna
0-1DA
19 Ekim
Alanyaspor-Göztepe
17:00
19 Ekim
Como-Juventus
2-0
19 Ekim
Getafe-Real Madrid
22:00
19 Ekim
Levante-Rayo Vallecano
19:30
19 Ekim
Celta Vigo-Real Sociedad
17:15
19 Ekim
Elche-Athletic Bilbao
0-087'
19 Ekim
Liverpool-M. United
18:30
19 Ekim
Tottenham-Aston Villa
1-145'
19 Ekim
St. Pauli-Hoffenheim
18:30
19 Ekim
Freiburg-E. Frankfurt
1-120'
19 Ekim
Esenler Erokspor-Bodrum FK
19:00
19 Ekim
Iğdır FK-Boluspor
0-1DA
19 Ekim
Keçiörengücü-Sivasspor
0-0
19 Ekim
Gaziantep FK-Antalyaspor
17:00
19 Ekim
Nürnberg-Holstein Kiel
1-1

TFF'den ilginç uygulama: Eleştiriye neden oldu!

Galatasaray-Bodo/Glimt maçının yapılacağı saatte iki Süper Lig karşılaşması da oynanacak. Bu durum eleştirilere neden oldu.

TFF'den ilginç uygulama: Eleştiriye neden oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Norveç temsilcisi Bodo/Glimt ile yapacağı maç saatine Trendyol Süper Lig müsabakası koyarak ilginç bir uygulamaya imza attı.

Türkiye'yi Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden sarı-kırmızılı ekip, 22 Ekim Çarşamba günü Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk edecek. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka saat 19.45'te başlayacak.

SÜPER LİG MAÇLARI

Galatasaray-Bodo/Glimt maçının oynanacağı 22 Ekim Çarşamba günü aynı zamanda Süper Lig'de 3. haftanın iki erteleme maçı yapılacak. TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir karşılaşmaları da saat 20.00'de başlayacak.

TFF'nin bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde sahne aldığı anlara yerel lig müsabakası koyması hem milli statüdeki Galatasaray-Bodo/Glimt maçının atmosferini olumsuz etkileyeceği hem de şifreli platformdan yayımlanan Süper Lig karşılaşmalarının izlenirliğini düşürerek organizasyonun marka değerini etkileyeceği eleştirilerinin yapılmasına neden oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
6 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
15 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
