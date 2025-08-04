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TFF'den açıklama: Süper Lig maçları ertelenecek mi?

TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, Avrupa'da mücadele eden Türk takımlarının lig maçlarının ertelenip ertelenmeyeceğine dair açıklama yaptı.

calendar 04 Ağustos 2025 14:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
TFF'den açıklama: Süper Lig maçları ertelenecek mi?
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Türkiye Futbol Federasyonu, Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden kulüplerin lig maçlarının ertelenmesini gündemine aldı.

Ekol Sports'a konuşan TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, "Kulüplerden Pazartesi 18.30'a kadar erteleme taleplerini bildirmelerini istedik. Erteleme olursa 11 takımı direkt etkiliyor. Maç planlamada bu konuda çalışıyor. Bugün gelecek taleplere göre çarşamba günü yönetim kurulu toplanarak karar verecek." dedi.

FENERBAHÇE İLE BEŞİKTAŞ ERTELEME İSTİYOR


Göktaş, şu an için sadece Fenerbahçe'nin erteleme talebiyle TFF'ye müracaat ettiği ve Beşiktaş'ın da başvuruda bulunmasının beklenildiği belirtilirken Başakşehir'in kura çekimine göre hareket edeceği, Samsunspor'un ise henüz böyle bir istekte bulunmadığını ifade etti.

 

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