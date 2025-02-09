TFF 1. Lig'de puan durumu ve sonuçlar

Trendyol 1. Lig'de 23. hafta tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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TFF 1. Lig'de puan durumu ve sonuçlar
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09 Şubat 2025 23:48
Trendyol 1. Lig'de 23. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük, konuk ettiği Central Hospital Ümraniyespor'u 1-0 yendi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0'lık skorla geçti.

Haftaya 3. basamakta giren Erzurumspor FK ise deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 7-0 mağlup etti.

Haftanın sonuçları

Ligde 23. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Gençlerbirliği-Esenler Erokspor: 1-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Siltaş Yapı Pendikspor: 1-0

Yeni Malatyaspor-Erzurumspor FK: 0-7

Adanaspor-Manisa FK: 2-1

Sakaryaspor-Ahlatcı Çorum FK: 2-1

Kocaelispor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Teksüt Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: 3-2

Geosis Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-1

Uğur Okulları İstanbulspor-MKE Ankaragücü: 1-0

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Central Hospital Ümraniyespor: 1-0

Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

  O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 23 15 3 5 36 20 16 48
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 23 12 6 5 39 22 17 42
3.ERZURUMSPOR FK 23 12 4 7 34 17 17 40
4.GENÇLERBİRLİĞİ 23 10 7 6 26 20 6 37
5.TEKSÜT BANDIRMA SPOR 23 10 7 6 32 29 3 37
6.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 23 11 3 9 35 25 10 36
7.AHLATCI ÇORUM FK 23 9 8 6 30 22 8 35
8.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 23 9 7 7 35 26 9 34
9.GEOSİS BOLUSPOR 23 9 6 8 32 28 4 33
10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 23 9 6 8 29 26 3 33
11.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 23 9 5 9 32 31 1 32
12.ESENLER EROKSPOR 23 8 7 8 29 28 1 31
13.AMED SPORTİF FAALİYETLER 23 7 10 6 23 22 1 31
14.MKE ANKARAGÜCÜ 23 9 3 11 28 24 4 30
15.MANİSA FK 23 9 3 11 29 32 -3 30
16.SAKARYASPOR 23 7 9 7 29 32 -3 30
17.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 23 8 5 10 23 25 -2 29
18.ŞANLIURFASPOR 23 8 4 11 29 32 -3 28
19.ADANASPOR 23 4 7 12 19 39 -20 19
20.YENİ MALATYASPOR 23 0 0 23 10 79 -69 -21
Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

 

Gelecek haftanın programı

Ligde 24. haftanın programı şöyle:

11 Şubat Salı:

17.00 Ahlatcı Çorum FK-Yeni Malatyaspor (Çorum Şehir)

20.00 Manisa FK-Kocaelispor (Manisa 19 Mayıs)

12 Şubat Çarşamba:

14.00 Erzurumspor FK-Gençlerbirliği (Erzurum Kazım Karabekir)

14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

17.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenler Erokspor)

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Teksüt Bandırmaspor (Diyarbakır)

13 Şubat Perşembe:

14.00 Siltaş Yapı Pendikspor- Geosis Boluspor (Pendik)

17.00 Şanlıurfaspor-Sakaryaspor (11 Nisan)

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Uğur Okulları İstanbulspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

20.00 MKE Ankaragücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Eryaman)

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