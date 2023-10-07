Teos Antik Kenti'nde satranç buluşması

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) ve İş Bankası iş birliğiyle İzmir'in Seferihisar ilçesinde düzenlenen Teos Satranç Şenliği'nde Büyük Usta Cemil Aghamaliyev, 24 öğrenci ile maç yaptı.



İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Teos Antik Kenti'nde yer alan meclis binası kalıntıları arasında düzenlenen şenliğe 9 ile 14 yaş arasındaki 24 öğrenci ve Büyük Usta Cemil Aghamaliyev katıldı.



Cemil Aghamaliyev, "simultane satranç" olarak tabir edilen gösteri maçında 24 öğrenciyle aynı anda karşı karşıya geldi, onlara tecrübelerini aktardı.



Etkinliğin ardından öğrencilere İş Bankası tarafından çeşitli kitaplar ve satranç takımları hediye edildi.



