Tenis Federasyonu'ndan İpek Şenoğlu Turna'ya yanıt

Türkiye Tenis Federasyonu, eski milli tenisçi İpek Şenoğlu Turna'nın Antalya'da gerçekleştirilen ve Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) senyör takviminin en prestijli turnuvası olan Masterler Turu Dünya Şampiyonası'na yönelik paylaşımına yanıt verdi.Eski milli raketin, katılım gösteren sporcuların federasyondan hiçbir maddi gelir beklemediğine dair belge imzalaması gerektiğini savunarak,şeklindeki paylaşımına yönelik Türkiye Tenis Federasyonu yaptığı yazılı açıklamada, Turna'nın 2011 yılına kadar süren profesyonel kariyeri boyunca tüm masraflarının federasyon tarafından karşılandığını bildirdi.Federasyon tarafından tüm yaş gruplarında olimpiyata hazırlık, altyapı ve profesyonel sporculara destek verildiği, bu kapsamda milli takıma katılan sporcuların bütün masraflarının karşılandığı belirtilerek,görüşlerine yer verildi.Masterler Turu Dünya Şampiyonası'na katılan sporculara da destek verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: