Tekvandoda 35 madalya

İstanbul'da düzenlenen 10. Uluslararası Türkiye Tekvando Turnuvası'nda Türk sporcular günü 11'i altın 35 madalya ile tamamladı.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği ve Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından organizasyonda üçüncü gün müsabakaları sona erdi.
Tekvando poomsae kategorisinin son gününde Türk sporcular, günü 11 altın, 13 gümüş, 11 bronz, toplam 35 madalya kazandı.
Organizasyonun dördüncü gününde 8. WT Başkanlık Kupası kapsamında büyükler kategorisi müsabakalarıyla birlikte para tekvando mücadeleleri yapılacak.
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Tekvando Birliği ve Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından organizasyonda üçüncü gün müsabakaları sona erdi.
Tekvando poomsae kategorisinin son gününde Türk sporcular, günü 11 altın, 13 gümüş, 11 bronz, toplam 35 madalya kazandı.
Organizasyonun dördüncü gününde 8. WT Başkanlık Kupası kapsamında büyükler kategorisi müsabakalarıyla birlikte para tekvando mücadeleleri yapılacak.
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