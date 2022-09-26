Tekvando Şampiyonası'nda 23 sporcu mücadele edecek

Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası salı günü Arnavutluk'ta başlayacak.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyona 27-30 Eylül tarihlerinde başkent Tiran'da düzenlenecek.



Organizasyonda Türkiye'yi, daha önceki eleme turnuvalarından kota alan sporcular dahil olmak üzere 23 sporcu temsil edecek. Açık statüdeki şampiyonaya milli takım dışındaki sporcular da kendi imkanlarıyla katılabilecek. Türkiye Tekvando Milli Takımı adına şampiyonada mücadele edecek sporcular şunlar:



Erkekler:



54 kilo: Server Balaban



58 kilo: Bilal Küskü, Ömer Faruk Dayıoğlu



63 kilo: Berkay Erer



68 kilo: Arslan Demir



74 kilo: Cemil Tarık Altıngöz, Yiğithan Kılıç, Münir Furkan Doğru



80 kilo: İsmail Seymen Kazan



87 kilo: Ahmet Vefa Bumin



+87 kilo: Oğuz Tokgöz



Kadınlar:



46 kilo: Halime Neslihan Kılınç



49 kilo: Elif Sude Akgül, Aleyna Şenyurt



53 kilo: Öykü Özbey



57 kilo: Özge Özbey



62 kilo: Beyza Karabulut



67 kilo: Işıl Zafer, Sıla Nur Gencer



73 kilo: Zehra Begüm Kavukcuoğlu, Büşra Öztürk



+73 kilo: Ayselnur Sağlık, Sude Yaren Uzunçavdar





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