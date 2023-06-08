Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri sona erdi

Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde İsmail Koç, başpehlivan oldu.



Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında düzenlenen organizasyona 200 güreşçi katıldı.



Başpehlivanlık müsabakalarında rakibi Recep Kara'yı yenen İsmail Koç, başpehlivan oldu.



Koç, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl burada kaybettiği maçın rövanşını aldığını söyledi.



Güzel bir mücadelenin ardından kazandığını ifade eden Koç, "Ustamızı yendik mutluyuz. Hafta sonu da büyük bir güreşimiz var ama bu güreşi de önemsedik final yaparak birinci olduk. Bizi burada yalnız bırakmayan sevenlerimize teşekkür ediyoruz." dedi.



Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nin anlamlı bir etkinlik olduğunu, her yıl düzenlenmeye devam ederek gelecek kuşaklara aktarılacağını söyledi.



Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan adına düzenlenen güreşleri bu yılda adına yakışır şekilde tamamladıklarını dile getirdi.



Vali Yıldırım ile protokol üyeleri başpehlivanlara madalya ve kupalarını verdi.







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