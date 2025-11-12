Tedesco, son 10 yıla damga vurdu!

Fenerbahçe'nin başında çıktığı 9 Süper Lig maçında, 6 galibiyet, 3 beraberlik alarak 21 puan toplayan Tedesco, 2.33 ortalama yakalayarak, son 10 yıldaki yabancı teknik adamlar arasında en iyisi oldu.

calendar 12 Kasım 2025 12:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Tedesco, son 10 yıla damga vurdu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından koltuğa oturan Domencio Tedesco, ilk zamanlarında eleştirilse de son dönemde üst üste aldığı başarılı sonuçlarla takdir kazandı.

MAĞLUBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ 

Fenerbahçe'nin başında şu ana kadar 9 Süper Lig maçına çıkan İtalyan çalıştırıcı, bu karşılaşmaların 6'sını kazanırken, 3'ünde berabere kaldı ve mağlubiyet yüzü görmedi. Takımına 21 puan kazandıran Tedesco, 2.33'lük de puan ortalaması yakaladı.



SON 10 YILDA EN İYİ ORTALAMA 

Tedesco, bu performansıyla Fenerbahçe'yi son 10 yılda çalıştıran yabancı teknik adamlar arasında en iyi ortalamayı tutturan antrenör oldu.

Geçen sezon Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho ise sarı-lacivertli takımla çıktığı ilk 9 Süper Lig maçında 2.22'lik puan ortalaması yakalamıştı.

Son 10 sezonda en düşük ortalama ise Cocu'ya ait. Hollandalı, ilk 9 Süper Lig mücadelesinde 1.00 puanlık ortalama tutturmuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.