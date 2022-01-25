Taylan Antalyalı'ya özel çalışma programı

Trabzon maçında geriden oyun kurulurken yaptığı pas hatasıyla takımının gol yemesine sebep olan Taylan'a, basın toplantısında sahip çıkan hocası Torrent, bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Taylan Antalyalı'ya özel çalışma programı
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25 Ocak 2022 13:04
Taylan Antalyalı
Taylan Antalyalı
Galatasaray
Taylan Antalyalı'ya basın toplantısında sahip çıkan hocası Torrent, bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

Trabzon maçında geriden oyun kurulurken yaptığı pas hatasıyla takımının gol yemesine sebep olan Taylan'a, basın toplantısında sahip çıkan hocası Torrent, bir adım daha atmaya hazırlanıyor.

İspanyol hoca, "İstediğim her şeyi yaptı" dediği Taylan'a, çevre kontrolü, ilk top kontrolü ve oyunu geriden daha hızlı kurma konularında teknik destek verecek. 

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