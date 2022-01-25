Taylan Antalyalı'ya basın toplantısında sahip çıkan hocası Torrent, bir adım daha atmaya hazırlanıyor.



Trabzon maçında geriden oyun kurulurken yaptığı pas hatasıyla takımının gol yemesine sebep olan Taylan'a, basın toplantısında sahip çıkan hocası Torrent, bir adım daha atmaya hazırlanıyor.



İspanyol hoca, "İstediğim her şeyi yaptı" dediği Taylan'a, çevre kontrolü, ilk top kontrolü ve oyunu geriden daha hızlı kurma konularında teknik destek verecek.



