Tayfur Bingöl ilk 11'e göz kırptı

Teknik heyetin gözüne giren 29 yaşındaki ismin, Kasımpaşa karşısında Gedson Fernandes'in yanında 11'de yer alabileceği kaydedildi.

Beşiktaş'ın deneyimli futbolcusu Tayfur Bingöl, kadrodaki eksikler sebebiyle ilk 11'e girmeye hazırlanıyor.Tecrübeli oyuncu, son oynanan Adana Demirspor maçında kasığından ağrı yaşayan Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil olmuştu. 30 dakika sahada kalan ancak bu kısa sürede şansını iyi kullanan Tayfur, hocasının kendisini ilk kez denediği orta saha merkezinde olumlu işler yaptı.