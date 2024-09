Tayfur Bingöl: 'Hayalim Beşiktaş ve Lewis Hamilton'

ARDA TURAN İLE OLAN İLİŞKİSİ

MOURINHO VE OSIMHEN

"SEMİCENK KONSERİNE DAVET ETTİ"

"BEN DE FERRARI'YE GEÇECEĞİM"

Eyüpspor forması giyen Tayfur Bingöl, kariyerine ve Formula 1 tutkusuna dair açıklamalarda bulundu.Hürriyet'ten Gamze Türk'e konuşan Tayfur Bingöl'ün açıklamaları şu şekilde; Beşiktaş 'tan ayrılmak istemiyordum, Beşiktaş da beni bırakmak istemiyordu. Bu sakatlığı daha rahat bir şekilde atlatabilmem için kiralık gitmek istedim. Daha güçlü dönebilmek için böyle bir karar verdim. Bir sürü teklif geldi, yurtdışından da teklif geldi. Yurtdışına hazır olmadığım için gitmek istemedim, yaşam anlamında. İstanbul ve Türkiye'yi çok sevdiğim için. Arda Turan, Murat ve Fatih Başkan ile daha önce karşılaşmıştık. Arda hocanın futbola bakış açısı tercih ettirdi Eyüpspor'u. Gerçekten başarılı gidiyorlar. Ben de bu başarılı gidişatta Süper Lig'de yardımcı olabileceğimi düşündüm. Bu yüzden Eyüpspor'u tercih ettim.""Tabii konuştuk. Zaten hocalar oyuncuları izlerler, kendi taktiklerine uygun oyuncuları takımlarında görmek isterler. Ben de daha önce deneyimli bir sürü hocayla çalıştım. Hoca takıma yarar sağlayabileceğimi söyleyince, ben de kabul ettim. İki, üç gün içerisinde transferim belli oldu. Antrenmanlarda beni her gördüğünde, 'Lewis Hamilton nasılsın?' diyor. Ben de o haftanın yarış durumuna göre yanıtlıyorum. Bu aralar pek iyi değil umarım seneye düzeliriz.""Lige ilk defa çıkan takımların uyum süreçleri vardır. Bunu ortadan kaldıran nokta, hoca ve taktik kalitesi ve takımda bulunan oyunculardır. Biz de sonradan gelerek takımın kalitesini arttırdık ki nitekim böyle devam edecek. Sezon sonunda da istenen yer Avrupa olabilir, orta sıralar olabilir. Çünkü lige yeni çıkmışsın, Avrupa'ya gitmen büyük bir başarı. Ligi güzel bir noktada bitirmemiz bizim için güzel bir başarı olacaktır.""Hepsiyle ikili diyaloglarımız çok iyi. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Eyüpspor'u en güzel şekilde temsil ettiğimizi düşünüyorum. Hepsi zaten beni Lewis Hamilton olarak tanıyor. Hepsiyle aram iyi. Yarış günü hemen yarış başladı mı diye sorarlar. İzleriz. Durum böyle gayet iyi aramız.""Sezon başı kampında, antrenmanda bile üst düzey futbolcularla oynadığımı hissediyordum. Bu mutluluk verici, ligimize ilgi duyulması, Mourinho gibi hocaların gelmesi, Türkiye ve Süper Lig adına gurur verici.""Çok seviyorum. Ayrılan hocaları sevdiğim için içimden gelerek paylaştım. Ondan sonra da her takımın taraftarları benden paylaşmamı bekledikleri için ben de paylaştım. Benimle özdeşleşen bir şarkı oldu. Geçen Bağdat Caddesinde oturuyorum. Üç arkadaş geldi, şarkıyı söylemeye başladılar. Böyle güzel anılarımız oluyor. İlk paylaşımı Şenol Güneş hocamızla yaptım, kendisini çok sevdiğim için. Yeni takımında da başarılar diliyorum. Semicenk de beni konserlerine davet etti. En kısa zamanda konserlerine gideceğim.""Lewis Hamilton'ın 7 kez Dünya Şampiyonu olması. 10 yaşımdan beri takip ediyorum Formula 1'i. Zaten iki hayalim var; birincisi Beşiktaş'ın kadrosundayken şampiyon olması, ikincisi Lewis Hamilton'ın şampiyon olması. Umarım bir gün hayalim gerçek olur. Lewis Hamilton'ın da yanına gideceğim, bir fotoğraf çekineceğim.""Son yarışa kadar ben de Mercedes'teyim, son yarıştan sonra ben de Ferrari'ye geçiyorum binek araç olarak. Aracımı ben değil danışmanlarım satılığa çıkardı. Benim alakam yok. Yeni sezonda Lewis Hamilton'ın 8. şampiyonluğunu görmek istiyorum."