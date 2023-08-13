Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, transferi için bir paylaşımda bulundu.
"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Bingöl, paylaşımında, "Değerli Alanyasporlular, geçtiğimiz günlerde basında Alanyaspor ile ilgili benim ağzımdan yapıldığı söylenen açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Transferimle ilgili eğer iki kulüp anlaşırsa, şartlar oluşursa gidebileceğimi ifade ettim. 4 sezon formasını giydiğim Alanyaspor'da kaldığım sürece her zaman formanın hakkını sonuna kadar verdim. Formayı giydiğim sürece de vereceğim." ifadelerine yer verdi.
30 yaşındaki futbolcunun, Alanyaspor yönetimine, "Yeni sezonda Beşiktaş forması giymek istiyorum. Benim yerime şimdiden oyuncu bakabilirsiniz" dediği iddia edilmişti.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçen sezon 29 maçta sahaya çıkan Tayfur Bingöl, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Deneyimli futbolcunun Alanyaspor ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Bingöl, paylaşımında, "Değerli Alanyasporlular, geçtiğimiz günlerde basında Alanyaspor ile ilgili benim ağzımdan yapıldığı söylenen açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Transferimle ilgili eğer iki kulüp anlaşırsa, şartlar oluşursa gidebileceğimi ifade ettim. 4 sezon formasını giydiğim Alanyaspor'da kaldığım sürece her zaman formanın hakkını sonuna kadar verdim. Formayı giydiğim sürece de vereceğim." ifadelerine yer verdi.
30 yaşındaki futbolcunun, Alanyaspor yönetimine, "Yeni sezonda Beşiktaş forması giymek istiyorum. Benim yerime şimdiden oyuncu bakabilirsiniz" dediği iddia edilmişti.
BEŞİKTAŞ PERFORMANSI
Beşiktaş'ta geçen sezon 29 maçta sahaya çıkan Tayfur Bingöl, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Deneyimli futbolcunun Alanyaspor ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.