Tayfur Bingöl'den transfer açıklaması

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın geçen sezon Alanyaspor'dan kiraladığı ve yeniden kadrosuna katmak istediği Tayfur Bingöl, transferi hakkında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tayfur Bingöl'den transfer açıklaması
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13 Ağustos 2023 14:03
Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen Tayfur Bingöl, transferi için bir paylaşımda bulundu.

"GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Bingöl, paylaşımında, "Değerli Alanyasporlular, geçtiğimiz günlerde basında Alanyaspor ile ilgili benim ağzımdan yapıldığı söylenen açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Transferimle ilgili eğer iki kulüp anlaşırsa, şartlar oluşursa gidebileceğimi ifade ettim. 4 sezon formasını giydiğim Alanyaspor'da kaldığım sürece her zaman formanın hakkını sonuna kadar verdim. Formayı giydiğim sürece de vereceğim." ifadelerine yer verdi.

30 yaşındaki futbolcunun, Alanyaspor yönetimine, "Yeni sezonda Beşiktaş forması giymek istiyorum. Benim yerime şimdiden oyuncu bakabilirsiniz" dediği iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş'ta geçen sezon 29 maçta sahaya çıkan Tayfur Bingöl, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

Deneyimli futbolcunun Alanyaspor ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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