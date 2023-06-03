Tayfur Bingöl, Beşiktaş'ta siftah yaptı

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, bu sezonki ilk golünü siyah-beyazlı forma altında Kasımpaşa deplasmanında attı.
Sezonun ilk 5 haftasında Corendon Alanyaspor forması giyen ve daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Tayfur 79. dakikadaki bu golle siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü de atmış oldu.
Sezonun ilk 5 haftasında Corendon Alanyaspor forması giyen ve daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Tayfur 79. dakikadaki bu golle siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü de atmış oldu.
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