Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, Celtics'in 2024 NBA şampiyonluğunun, insanların kendisine karşı olan algısını çürütmesine yardımcı olduğuna inandığını belirtti.



Tatum, Celtics'in 2024 NBA şampiyonluğu zaferinin, uzun süre başarılı olamadığı için izleyiciler tarafından yedi sezon boyunca eleştirildikten sonra, kendisi için ne kadar etkili olduğunu şu sözlerle anlattı:



"Hala gerçek değilmiş gibi geliyor. O anın fotoğraflarını ve videolarını gördüğümde ve insanlar gelip sürekli tebrik ettiğinde, gerçekten başardığımızı anlıyorum.



İnsanların özellikle son yıllarda beni en yoğun eleştirdikleri konu da buydu. 'Çok yaklaştı ama şampiyon olabilecek mi?' falan gibi. Hep çok yaklaşmış ama başarısız olmuştuk. Şimdi sonunda bu engeli aşabilmiş olmak paha biçilemez bir duygu."



Tatum, şampiyonluğa ulaştığı önceki normal sezonda 26,9 sayı, 8,1 ribaund ve 4,9 asist ortalamalarıyla All-NBA ilk takımına seçilmiş ve playofflarda ise 25,0 sayı, 9,7 ribaund ve 6,3 asist ortalamaları kaydetmişti.





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