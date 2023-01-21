Tarık Aksar: 'Jorge Jesus, Portekiz'in statlarına baksın'

Fenerbahçe'nin tecrübeli Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, hafta sonunda oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi kullandığı ifadelerin etkisi devam ediyor.
Tecrübeli teknik adam Çaykur Rizespor maçı sonrası, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı " ifadelerini kullanmıştı. Jesus'un bu sözlerinin ardından Ümraniyespor'dan da bir paylaşım geldi. İstanbul ekibinin paylaşımında, "Dede'ye sahip çıkalım" sözleri kullanıldı ve Sarı-Lacivert emojiler yer aldı.
TÜRKİYE'NİN 1 NUMARASI
Ümraniyepor Başkanı Tarık Aksar da konu hakkında konuştu. Aksar "Ortamı germek için bunları yapıyor. Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin. Sonra Türkiye'ye ayar versin. Şu anda yetkililer çim ve ışıklandırma olarak Türkiye'nin bir numarası olduğunu söylüyorlar. Bunu ben söylemiyorum, bu işten anlayanlar söylüyor" dedi.
Tecrübeli teknik adam Çaykur Rizespor maçı sonrası, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı " ifadelerini kullanmıştı. Jesus'un bu sözlerinin ardından Ümraniyespor'dan da bir paylaşım geldi. İstanbul ekibinin paylaşımında, "Dede'ye sahip çıkalım" sözleri kullanıldı ve Sarı-Lacivert emojiler yer aldı.
TÜRKİYE'NİN 1 NUMARASI
Ümraniyepor Başkanı Tarık Aksar da konu hakkında konuştu. Aksar "Ortamı germek için bunları yapıyor. Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin. Sonra Türkiye'ye ayar versin. Şu anda yetkililer çim ve ışıklandırma olarak Türkiye'nin bir numarası olduğunu söylüyorlar. Bunu ben söylemiyorum, bu işten anlayanlar söylüyor" dedi.