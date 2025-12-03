02 Aralık
Mus Spor-Konyaspor
1-4
02 Aralık
Keçiörengücü-Kayserispor
2-0UZS
02 Aralık
Rizespor-Pendikspor
6-1
02 Aralık
Sakaryaspor-Gençlerbirliği
0-5
02 Aralık
Fulham-M.City
4-5
02 Aralık
Bournemouth-Everton
0-1
02 Aralık
Newcastle-Tottenham
1-077'
02 Aralık
Ajax-FC Groningen
2-0
03 Aralık
Gremio-Fluminense
03:30
02 Aralık
Juventus-Udinese
2-088'
02 Aralık
Hertha Berlin-Kaiserslautern
6-1
02 Aralık
Mönchengladbach-St. Pauli
1-2
02 Aralık
RB Leipzig-Magdeburg
3-190'
02 Aralık
B. Dortmund-Leverkusen
0-190'

Tam 9 gollü maçta kazanan Manchester City!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 14. hafta maçında deplasmanda Fulham'ı 5-4 mağlup etti.

İngiltere Premier Lig'in 14. hafta maçında Manchester City, Fulham'a konuk oldu.

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City, 5-4'lük skorla mağlup etti.

Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 17. dakikada Erling Haaland, 37. dakikada Tijjani Reijnders, 44 ve 48. dakikalarda Philip Foden ve 54. dakikada Sander Berge'nin kendi kalesine attığı gollerle geldi.

Fulham'ın gollerini ise, 45+2. dakikada Emile Smith Rowe, 57. dakikada Alex Iwobi ve 72 ile 78. dakikalarda Samuel Chukwueze kaydetti.

Manchester City, Premier League'de tam 16 maçtır Fulham'ı yeniyor.

City galibiyetiyle sonuçlanmayan son maç:



- 18 Eylül 2011

- Fulham 2-2 Man City

- Agüero (2), Zamora, Murphy

 Fulham'ın kazandığı son maç:

- 12 Nisan 2009

- Man City 1-3 Fulham

- Ireland, Dempsey (2), Etuhu

Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City, bu galibiyetin ardından puanını 28'e yükseltti. Fulham, 17 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'in bir sonraki maçında Manchester City, Sunderland'i konuk edecek. Fulham, Crystal Palace'ı ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 14 10 3 1 29 9 33
2 Fenerbahçe 14 9 5 0 31 13 32
3 Trabzonspor 14 9 4 1 25 12 31
4 Göztepe 14 7 5 2 17 7 26
5 Samsunspor 14 6 7 1 20 13 25
6 Beşiktaş 14 7 3 4 24 17 24
7 Gaziantep FK 14 6 4 4 21 22 22
8 Kocaelispor 14 5 3 6 12 15 18
9 Başakşehir 14 4 4 6 19 16 16
10 Alanyaspor 14 3 7 4 14 15 16
11 Konyaspor 14 4 3 7 19 23 15
12 Rizespor 14 3 5 6 16 22 14
13 Antalyaspor 14 4 2 8 14 25 14
14 Kasımpaşa 14 3 4 7 14 21 13
15 Eyüpspor 14 3 3 8 9 17 12
16 Kayserispor 14 2 6 6 14 31 12
17 Gençlerbirliği 14 3 2 9 14 21 11
18 Karagümrük 14 2 2 10 13 26 8
