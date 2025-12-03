Tam 9 gollü maçta kazanan Manchester City!

İngiltere Premier Lig'in 14. hafta maçında Manchester City, Fulham'a konuk oldu.Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Manchester City, 5-4'lük skorla mağlup etti.Manchester City'ye galibiyeti getiren goller, 17. dakikada, 37. dakikada, 44 ve 48. dakikalardave 54. dakikada'nin kendi kalesine attığı gollerle geldi.Fulham'ın gollerini ise, 45+2. dakikada, 57. dakikadave 72 ile 78. dakikalardakaydetti.

Manchester City, Premier League'de tam 16 maçtır Fulham'ı yeniyor.



City galibiyetiyle sonuçlanmayan son maç:

- 18 Eylül 2011- Fulham 2-2 Man City- Agüero (2), Zamora, Murphy- 12 Nisan 2009- Man City 1-3 Fulham- Ireland, Dempsey (2), EtuhuPep Guardiola'nın ekibi Manchester City, bu galibiyetin ardından puanını 28'e yükseltti. Fulham, 17 puanda kaldı.İngiltere Premier Lig'in bir sonraki maçında Manchester City, Sunderland'i konuk edecek. Fulham, Crystal Palace'ı ağırlayacak.