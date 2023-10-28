Anderson Talisca oyun hatası gibi! Her yerden, her türlü gol atıyor!😍pic.twitter.com/E8LTDJMkFh



— Sporxtv (@sporxtv) October 28, 2023

Suudi Arabistan Ligi 11. hafta maçında Al Nassr, deplasmanda Al Fayha ile karşılaştı.King Fahd International Stadium'da oynanan maçı Al Nassr 3-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 50 ve 61. dakikalarda Anderson Talisca, 74. dakikada ise Otavio attı. Al Fayha'nın golü 66. dakikada Al Shuwaish'ten geldi.Talisca'nın attığı ilk golde asisti Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo yaptı.Brezilyalı oyuncu bu sezon tüm kulvarlarda 13. kez fileleri havalandırdı ve 2 de asist yaptı.Bu sonuçla birlikte Al Nassr, puanını 25'e yükseltti. Al fayha ise 14 puanda kaldı.Ligin bir sonraki haftasında Al Nassr, Khaleej'i ağırlayacak. Al Fayha ise Al Tai'e konuk olacak.