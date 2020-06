Takımlar, Giannis'i getirebileceğine inandıkları Kidd'i koç olarak alabilirler!

Koç arayışında olan bazı takımların, Los Angeles Lakers'ın yardımcı koçu Jason Kidd'i, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ile yakın bir ilişkisi olduğundan ötürü ve kendisini alma şanslarını artırmak amacıyla, işe alabilecekleri söylendi.



New York Knicks, New York Times'dan Marc Stein ve The Athletic'ten Shams Charania'ya göre, Kidd ve Golden State Warriors asistan koçu Mike Brown ile bir görüşme yapmak için sırayla izin aldılar.



Newsday'dan Steve Popper'a göre, Knicks organizasyonundaki bazı kişiler, Kidd'in New York'a 2021'de Giannis'i almasına yardımcı olabileceğine inanıyor. 2019 sezonu MVP'sinin, Milwaukee'deki döneminde Kidd ile çok yakın bir ilişkisi bulunuyordu.



Bucks ekibi Kidd'in işine son verdiğinde, birçok rapor Greek Freak'in bu duruma üzüldüğünü belirtmişti.



Giannis, bu sezon Bucks ile supermax kontrat uzatması imzalamazsa, 2021'de sınırsız bir serbest oyuncu haline gelebilir.



Kidd, oyun kariyeri sona erdikten sonra, Brooklyn Nets ve Bucks'a koçluk yapmıştı. Şu anda ise Batı Konferansı'ndaki en iyi dereceye sahip olan Lakers'ın yardımcı antrenörlüğünü yapıyor. Hall of Fame oyuncu, Nets ve Bucks ile 183 maç kazanmış, ancak 190 maç kaybetmişti ve sadece dokuz playoff maçı kazanmıştı.