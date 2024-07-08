Takım arkadaşlarına veda etti, Fenerbahçe'ye geliyor!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız ismin transferinde sona yaklaştı.
ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ
Arabistan basını, Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarına veda ettiğini yazdı.
Gelecek sezon Al-Ahli'de kadro dışı kalacağını öğrenen yıldız futbolcunun sarı lacivertli takıma katılmaya karar verdiği belirtildi.
FENERBAHÇE İÇİN İZİN VERİLDİ
Öte yandan Arabistan ekibi, Allan Saint-Maximin'e Fenerbahçe ile sözleşme şartlarını görüşmesi için izin verdi.
Sarı lacivertli takımın bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Saint-Maximin, 31 maçta; 4 gol attı, 10 asist yaptı. Allan Saint-Maximin'in kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.
ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ
Arabistan basını, Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarına veda ettiğini yazdı.
Gelecek sezon Al-Ahli'de kadro dışı kalacağını öğrenen yıldız futbolcunun sarı lacivertli takıma katılmaya karar verdiği belirtildi.
FENERBAHÇE İÇİN İZİN VERİLDİ
Öte yandan Arabistan ekibi, Allan Saint-Maximin'e Fenerbahçe ile sözleşme şartlarını görüşmesi için izin verdi.
Sarı lacivertli takımın bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Saint-Maximin, 31 maçta; 4 gol attı, 10 asist yaptı. Allan Saint-Maximin'in kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.