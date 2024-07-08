Takım arkadaşlarına veda etti, Fenerbahçe'ye geliyor!

Arabistan basını, Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarına veda ettiğini yazdı. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Takım arkadaşlarına veda etti, Fenerbahçe'ye geliyor!
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08 Temmuz 2024 23:38
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldız ismin transferinde sona yaklaştı.

ARKADAŞLARINA VEDA ETTİ

Arabistan basını, Jose Mourinho ile görüştükten sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul eden Allan Saint-Maximin'in takım arkadaşlarına veda ettiğini yazdı.

Gelecek sezon Al-Ahli'de kadro dışı kalacağını öğrenen yıldız futbolcunun sarı lacivertli takıma katılmaya karar verdiği belirtildi.

FENERBAHÇE İÇİN İZİN VERİLDİ

Öte yandan Arabistan ekibi, Allan Saint-Maximin'e Fenerbahçe ile sözleşme şartlarını görüşmesi için izin verdi.

Sarı lacivertli takımın bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırması bekleniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Temmuz 2023'te Newcastle United'dan Al-Ahli'ye 27.2 milyon euroya transfer olan Saint-Maximin, 31 maçta; 4 gol attı, 10 asist yaptı. Allan Saint-Maximin'in kulübündeki sözleşmesi 2026 yılında sona erecek.

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