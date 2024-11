Taha Şahin: 'Odak noktamız Kayserispor maçı'

Çaykur Rizesporlu futbolcu Muhammet Taha Şahin, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında 1 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile yapacakları maçı kazanarak son haftalarda yakaladıkları çıkışı sürdürmek istediklerini söyledi.



Muhammet Taha Şahin, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kayserispor maçının zor geçeceğinin farkında olduklarını dile getirdi.



Son iki maçlarını kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bunlar geride kaldı. Şu an için tek odak noktamız Kayserispor maçı. Bu maçı da kazanıp seriyi sürdürmek istiyoruz. Çok zor olduğunun farkındayız. Onun için yoğun şekilde çalışmaya başladık. Sadece bu maçı düşünerek alabileceğimiz galibiyet ve üç puanla hem taraftarımız hem de şehrimizi mutlu etmek istiyoruz." diye konuştu.



Mavi-yeşilli futbolcu, sezon başında yaşadıkları kötü gidişle ilgili olarak, şunları kaydetti:



"Bundan çıkması zor olabiliyor. Bunu dünyanın en büyük takımları bile yaşıyor. Biz de yaşadık. İyi oynadığımız dönemlerde sonuca gidemiyorduk. O biraz bizde motivasyon düşüklüğü yaratıyordu. Sonuç da gelmeye başlayınca takım içindeki atmosfer, her şey değişmiş oldu. Şu an daha öz güvenli, yere daha sağlam basarak ilerliyoruz. Değişen tek şey bence sonuçlar oldu. Burada takım arkadaşlarımız, hocalarımız ve hepimiz birbirimize inanıyorduk zaten. Sadece sonuca yansıtamıyorduk. O sonuçlar da geldikçe daha da iyi hissediyoruz."



Kendi performansına da değinen Muhammet Taha Şahin, "Öncelikle hedefim Çaykur Rizespor'da başarılı olmak. Benim de bireysel hedeflerim var. Buradan belki takımımızı, Çaykur Rizespor'u ve kendimi Avrupa'da ya da büyük takımlarda göstermek gibi. Şu anki tüm odak noktam Çaykur Rizespor. 'Çaykur Rizespor'u daha iyi nasıl taşıyabilirim ve kendimi daha iyi nasıl geliştirebilirim?', onu düşünüyoruz. Hocalarımız da bize bu konuda yardımcı oluyor. Önce takıma faydalı olmaya çalışıyorum. Sonrasında tabii ki geri kalan şeylere odaklanacağım." ifadelerini kullandı.



Muhammet Taha Şahin, genç oyuncular için teknik direktör İlhan Palut'la çalışmanın bir şans olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yaşadığımız süreç onun için daha zordu. Daha sancılı bir süreç oldu. Çünkü çok alışık olduğu bir durum değil belki de. Ama o takıma inanmaya ve bize inanmaya devam etti. Sonunda tekrardan daha iyi sonuçlar almaya devam ettik. Yolun başındayız. Lig uzun maraton. Biz bu sonuçları sürdürebiliyorsak başarılıyız diyeceğiz. Bizim için öğrenebileceğimiz her şeyi onun bize göstermesi ile daha da iyi yapıyoruz. O bizim için şans diyebilirim açıkçası. İyi bir hoca, iyi de bir insan."



Çaykur Rizesporlu futbolcu, Kayserispor maçında taraftarların desteğinin son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Bu maça onları bekliyoruz. Bizim için itici güçler. Onlar olunca daha iyi oynuyoruz, daha iyi motivasyon sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.