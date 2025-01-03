Taha Şahin: "Altını çamura batırsanız da altındır"

Rizespor forması giyen Taha Şahin, Beşiktaş ile oynadıkları maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Taha Şahin: 'Altını çamura batırsanız da altındır'
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03 Ocak 2025 22:18
Rizespor forması giyen Taha Şahin, Beşiktaş ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Taha Şahin, maç sonu yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı;

"Takımımla gurur duyuyorum. Seyir zevki açısından güzel bir maç sunduk. Kazanamadığımız için üzgünüz. Beşiktaş zorlu bir rakip. Şu an kötü gidişatta olabilirler ama altını çamura da batırırsanız altındır. Biz Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye karşı olan maçına hazırlandık. Diğer maçların baz almadık. Çünkü çok büyük bir takım. Bugün biraz şanssızdık. Bunlar olabiliyor. Alnımız ak bir şekilde sahadan çıktık ama sonuçtan mutsuzuz."

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