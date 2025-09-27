Szymanski'nin menajerinden transfer itirafı!

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, Kanal Sportowy'de katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
Piekarski, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer süreci hakkında itiraflarda bulundu.
Mariusz Piekarski, Szymanski'nin İngiltere'ye olan transferini Mourinho'nun engellediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa'da oynayacak, top 5 liglerinden bir tanesinde mücadele eden çok iyi bir kulüpten çok iyi bir teklif aldık. Ancak teklif anında reddedildi ve kulübe, Szymanski'nin satılık olmadığı, bu yüzden daha fazla teklif göndermelerine gerek olmadığı bildirildi. Fenerbahçe–Feyenoord maçı öncesinde, kulüpten "Szymanski, Jose Mourinho için çok önemli bir oyuncu, onlarca milyon euro teklif gelse bile satılmayacak" sözlerini duydum. Mourinho ayrıldıktan sonra Avrupa'daki transfer penceresi sadece 3 gün daha açıktı. Şampiyonlar Ligi'ne katılan İngiliz bir kulüple görüştük ama o transfer başka bir oyuncuya bağlıydı. O futbolcu takımda kalınca her şey iptal oldu. Biz de panik yapmak yerine doğru kararı vermek istedik. Sonuç olarak Szymanski kendi başarısının kurbanı oldu çünkü Mourinho, onu takımın vazgeçilmezi olarak görüyordu."
Piekarski, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer süreci hakkında itiraflarda bulundu.
Mariusz Piekarski, Szymanski'nin İngiltere'ye olan transferini Mourinho'nun engellediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Avrupa'da oynayacak, top 5 liglerinden bir tanesinde mücadele eden çok iyi bir kulüpten çok iyi bir teklif aldık. Ancak teklif anında reddedildi ve kulübe, Szymanski'nin satılık olmadığı, bu yüzden daha fazla teklif göndermelerine gerek olmadığı bildirildi. Fenerbahçe–Feyenoord maçı öncesinde, kulüpten "Szymanski, Jose Mourinho için çok önemli bir oyuncu, onlarca milyon euro teklif gelse bile satılmayacak" sözlerini duydum. Mourinho ayrıldıktan sonra Avrupa'daki transfer penceresi sadece 3 gün daha açıktı. Şampiyonlar Ligi'ne katılan İngiliz bir kulüple görüştük ama o transfer başka bir oyuncuya bağlıydı. O futbolcu takımda kalınca her şey iptal oldu. Biz de panik yapmak yerine doğru kararı vermek istedik. Sonuç olarak Szymanski kendi başarısının kurbanı oldu çünkü Mourinho, onu takımın vazgeçilmezi olarak görüyordu."