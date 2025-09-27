27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
14:30
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Szymanski'nin menajerinden transfer itirafı!

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, oyuncusunun Premier Lig'e transferini Jose Mourinho'nun veto ettiğini açıkladı.

calendar 27 Eylül 2025 12:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Szymanski'nin menajerinden transfer itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin menajeri Mariusz Piekarski, Kanal Sportowy'de katıldığı bir canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

Piekarski, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun transfer süreci hakkında itiraflarda bulundu.

Mariusz Piekarski, Szymanski'nin İngiltere'ye olan transferini Mourinho'nun engellediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'da oynayacak, top 5 liglerinden bir tanesinde mücadele eden çok iyi bir kulüpten çok iyi bir teklif aldık. Ancak teklif anında reddedildi ve kulübe, Szymanski'nin satılık olmadığı, bu yüzden daha fazla teklif göndermelerine gerek olmadığı bildirildi. Fenerbahçe–Feyenoord maçı öncesinde, kulüpten "Szymanski, Jose Mourinho için çok önemli bir oyuncu, onlarca milyon euro teklif gelse bile satılmayacak" sözlerini duydum. Mourinho ayrıldıktan sonra Avrupa'daki transfer penceresi sadece 3 gün daha açıktı. Şampiyonlar Ligi'ne katılan İngiliz bir kulüple görüştük ama o transfer başka bir oyuncuya bağlıydı. O futbolcu takımda kalınca her şey iptal oldu. Biz de panik yapmak yerine doğru kararı vermek istedik. Sonuç olarak Szymanski kendi başarısının kurbanı oldu çünkü Mourinho, onu takımın vazgeçilmezi olarak görüyordu."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.