Szymanski'den Kerem sevinci

Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan maçta dikkat çeken bir an yaşandı.
Fenerbahçe, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle Alman ekibi karşısında 1-0 öne geçti.
Kerem'in golünde, yedek kulübesindeki Sebastian Szymanski'nin de milli futbolcunun gol sevincini yapması dikkat çekti.
Szymanski'den yedek kulübesinde Kerem Aktürkoğlu sevinci 🪄pic.twitter.com/BvPSggu771
