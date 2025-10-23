23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-079'
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
22:00
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
22:00
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
22:00
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-184'
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-285'
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-185'
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0DUR
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-078'
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-182'
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
22:00
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
22:00
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
22:00
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
22:00
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
22:00
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
22:00
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
22:00
23 Ekim
Lille-PAOK
22:00
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
22:00
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-182'
23 Ekim
Brann-Rangers
3-082'
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-085'
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-283'
23 Ekim
Lyon-Basel
1-079'
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-083'
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-385'
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
22:00

Szymanski'den Kerem sevinci

Fenerbahçe'de Stuttgart maçına yedek kulübesinde başlayan Sebastian Szymanski, Kerem Aktürkoğlu'nun golünde milli yıldızın gol sevincini yaptı.

calendar 23 Ekim 2025 20:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Szymanski'den Kerem sevinci
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe ile Stuttgart arasında oynanan maçta dikkat çeken bir an yaşandı.

Fenerbahçe, 34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun penaltı golüyle Alman ekibi karşısında 1-0 öne geçti.

Kerem'in golünde, yedek kulübesindeki Sebastian Szymanski'nin de milli futbolcunun gol sevincini yapması dikkat çekti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
