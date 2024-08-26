Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü 76 yaşındaki teknik adam Sven-Goran Eriksson kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Sven-Goran Eriksson hayatını kaybetti!
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26 Ağustos 2024 14:26
76 yaşındaki dünyaca ünlü İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson kansere yenik düştü.

Uzun süre kanserle savaşan Eriksson, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Sven-Goran Eriksson, teknik direktörlük kariyerinde; Benfica, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Lazio, İngiltere Milli Takımı, Manchester City, Leicester City gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı.

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