Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı

Süper Lig'e yeni yükselen Hatayspor ve Erzurumspor ile birlikte toplam 20 takımın 'Küme düşme kaldırılsın' yönündeki talebi karara bağlandı. Süper Lig'in 21 takımla oynanmasına karar verildi. Ayrıca yabancı kuralı da bir yıl ertelendi.

Haber; Sporx.com
Süper Lig'de küme düşme kaldırıldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2020 17:01
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı TFF Yönetim Kurulu toplantısında Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'Küme düşme kaldırılsın' tavsiyesi değerlendirildi. Yapılan görüşmede küme düşmenin kaldırılmasına karar verildi. Süper Lig önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak.

Yapılan açıklamanın ardından Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü, Süper Lig'de yoluna devam edecek. Ayrıca TFF 1. Lig'den yükselen Hatayspor, Erzurumspor ve Adana Demirspor - Fatih KAragümrük maçının galibi de Süper Lig'de mücadele edecek. 

Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Kulüplerin ortak talebini değerlendirdik. Pandemi sürecindeki ve sonrasındaki süreci konuştuk. Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de de küme düşmeyi kaldırdık. Süper Lig, 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanacak. Gelecek sezon sonunda 4 takım küme düşecek ve 2021-22 sezonunda itibaren 20 takımla oynayacağız. Süper Lig, 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanacak. Gelecek sezon sonunda 4 takım küme düşecek ve 2021-22 sezonunda itibaren 20 takımla oynayacağız. Süper Lig'in 21 takımla oynanması gelir dağılımı ve fikstür sıkışıklığına neden olacaktır. Bunları revize edeceğiz." ifadelerini kullandı.




Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için