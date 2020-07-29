Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı TFF Yönetim Kurulu toplantısında Kulüpler Birliği Vakfı'nın 'Küme düşme kaldırılsın' tavsiyesi değerlendirildi. Yapılan görüşmede küme düşmenin kaldırılmasına karar verildi. Süper Lig önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak.



Yapılan açıklamanın ardından Yeni Malatyaspor, Kayserispor ve Ankaragücü, Süper Lig'de yoluna devam edecek. Ayrıca TFF 1. Lig'den yükselen Hatayspor, Erzurumspor ve Adana Demirspor - Fatih KAragümrük maçının galibi de Süper Lig'de mücadele edecek.



Nihat Özdemir yaptığı açıklamada, "Kulüplerin ortak talebini değerlendirdik. Pandemi sürecindeki ve sonrasındaki süreci konuştuk. Süper Lig'in yanı sıra 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de de küme düşmeyi kaldırdık. Süper Lig, 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanacak. Gelecek sezon sonunda 4 takım küme düşecek ve 2021-22 sezonunda itibaren 20 takımla oynayacağız. Süper Lig, 2020-21 sezonunda 21 takımla oynanacak. Gelecek sezon sonunda 4 takım küme düşecek ve 2021-22 sezonunda itibaren 20 takımla oynayacağız. Süper Lig'in 21 takımla oynanması gelir dağılımı ve fikstür sıkışıklığına neden olacaktır. Bunları revize edeceğiz." ifadelerini kullandı.





