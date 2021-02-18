Süper Lig'de istikrar aranıyor! 250 maçta 30 farklı hakem...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun sonuna doğru yaklaşılırken hakem tartışmaları büyüyerek devam ediyor. Her hafta hakem kararları nedeniyle yeni ve daha sert tartışmalar yaşanırken Merkez Hakem Kurulu hakemlerde istikrarı bir türlü yakalayamadı.



Sabah Gazetesi'nden Taner Karaman'ın haberine göre; Şu ana kadar 30 farklı hakemin sahaya çıktığı ligimizde bu sayı Avrupa'nın da İtalya (40) sonrası en yüksek değeri oldu. Premier Lig'de 19 farklı hakem şu ana kadar görev yaparken bu değer Rusya ve Belçika'da 18, Portekiz ve Hollanda'da 23, İspanya ve Fransa'da 24, Almanya'da ise 26 şeklinde kayıtlara geçti.



EN FAZLA MAÇ YÖNETEN HAKEM CÜNEYT ÇAKIR OLDU



Hakem tercihleri konusunda MHK son beş sezonun da zirvesine çıktı. Bu sezon oynanan 250 maçta 30 farklı isim düdük çalarken, bu değer geçtiğimiz dört sezonda 306 karşılaşmada 24'te kalmıştı. Ligde Cüneyt Çakır 13 maçla en fazla görev alan isim olurken, Çakır'ı 12'şer mücadeleyle Ali Palabıyık, Halil Umut Meler ve Mete Kalkavan takip etti.



