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Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

2017 - 2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta müsabaka programı bildirildi.

Kaynak: Sporx.com
Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı
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28 Nisan 2018 13:54
2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta müsabaka programı açıklandı.

Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını aynı gün oynayacağı bildirildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı 16.00'a alınırken, Galatasaray'ın Akhisar deplasmanında oynayacağı mücadele 19.00'a verildi.

TFF'den not olarak yapılan açıklamada ise ifadelerine yer verildi., "Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final müsabakası sonucunda elenen takımın 32. Hafta müsabakası, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır."

Karşılaşmaların programı şöyle;

4 Mayıs 2018 Cuma

20.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor

5 Mayıs 2018 Cumartesi

16.00 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor 
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor
19.00 Trabzonspor - Kasımpaşa

6 Mayıs 2018 Pazar

16.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
16.00 Fenerbahçe - Bursaspor 
16.00 Beşiktaş - Kayserispor
19.00 TM Akhisarspor - Galatasaray

7 Mayıs 2018 Pazartesi

20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor




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