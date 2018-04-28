Süper Lig'de 32. haftanın programı açıklandı

2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 32. hafta müsabaka programı açıklandı.
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını aynı gün oynayacağı bildirildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı 16.00'a alınırken, Galatasaray'ın Akhisar deplasmanında oynayacağı mücadele 19.00'a verildi.
TFF'den not olarak yapılan açıklamada ise ifadelerine yer verildi., "Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final müsabakası sonucunda elenen takımın 32. Hafta müsabakası, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır."
Karşılaşmaların programı şöyle;
4 Mayıs 2018 Cuma
20.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor
5 Mayıs 2018 Cumartesi
16.00 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor
19.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
6 Mayıs 2018 Pazar
16.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
16.00 Fenerbahçe - Bursaspor
16.00 Beşiktaş - Kayserispor
19.00 TM Akhisarspor - Galatasaray
7 Mayıs 2018 Pazartesi
20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor
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Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin maçlarını aynı gün oynayacağı bildirildi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı 16.00'a alınırken, Galatasaray'ın Akhisar deplasmanında oynayacağı mücadele 19.00'a verildi.
TFF'den not olarak yapılan açıklamada ise ifadelerine yer verildi., "Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final müsabakası sonucunda elenen takımın 32. Hafta müsabakası, yayın programı sebebiyle 7 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'ye alınacaktır."
Karşılaşmaların programı şöyle;
4 Mayıs 2018 Cuma
20.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor
5 Mayıs 2018 Cumartesi
16.00 Kardemir Karabükspor - Atiker Konyaspor
19.00 Aytemiz Alanyaspor - Osmanlıspor
19.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
6 Mayıs 2018 Pazar
16.00 Gençlerbirliği - Antalyaspor
16.00 Fenerbahçe - Bursaspor
16.00 Beşiktaş - Kayserispor
19.00 TM Akhisarspor - Galatasaray
7 Mayıs 2018 Pazartesi
20.00 Göztepe - Evkur Yeni Malatyaspor
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