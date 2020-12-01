Süper Lig'de 10 hafta | Kim daha iyi?

Süper Lig'de 10 hafta geride kaldı ve sezona büyük umutlarla giren bazı takımlar hayal kırıklıkları yaşarken, bazıları da beklentilerin üstüne çıktı. Sezonun 4'te 1'lik bölümünde birçok oyuncu ise öne çıkmayı başarırken, taraftarlar arasında "Kim daha iyi" tartışmaları da başladı. Bu quizimizde, senden "daha iyi olduğunu düşündüğün oyuncuyu" seçmeni istiyoruz. En sonda 4 tane de "bonus" var.