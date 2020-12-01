Süper Lig'de 10 hafta | Kim daha iyi?

Sana iki oyuncu veriyoruz ve "daha iyi olanı seçmeni" istiyoruz. Bakalım çoğunlukla benzer düşünceleri mi taşıyorsun, yoksa daha farklı mı bakıyorsun?

Haber; Sporx.com
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Süper Lig'de 10 hafta | Kim daha iyi?
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01 Aralık 2020 19:45
Süper Lig'de 10 hafta geride kaldı ve sezona büyük umutlarla giren bazı takımlar hayal kırıklıkları yaşarken, bazıları da beklentilerin üstüne çıktı. Sezonun 4'te 1'lik bölümünde birçok oyuncu ise öne çıkmayı başarırken, taraftarlar arasında "Kim daha iyi" tartışmaları da başladı. Bu quizimizde, senden "daha iyi olduğunu düşündüğün oyuncuyu" seçmeni istiyoruz. En sonda 4 tane de "bonus" var.
 


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