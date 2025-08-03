Süper Lig tarihinin gol raporu!

03 Ağustos
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:00
03 Ağustos
Greuther Fürth-Dynamo Dresden
3-2
03 Ağustos
Hannover 96-Kaiserslautern
1-0
03 Ağustos
Magdeburg-E.Braunschweig
0-1
03 Ağustos
Genk-Royal Antwerp
1-1
03 Ağustos
Cercle Brugge-Anderlecht
0-1DA
03 Ağustos
Union St.Gilloise-OH Leuven
19:30
03 Ağustos
Sporting Charleroi-St.Truiden
20:15
03 Ağustos
Grazer AK-Austria Wien
18:00
03 Ağustos
Rapid Wien-BW Linz
0-01'
03 Ağustos
Thun-Lausanne
2-1
03 Ağustos
Sion-Lugano
1-030'
03 Ağustos
FC Luzern-FC Zürich
0-030'
03 Ağustos
Akron Togliatti-S. Moskova
1-1
03 Ağustos
Baltika-Torpedo Moscow
0-0IPT
03 Ağustos
Baltika-FC Orenburg
3-2
03 Ağustos
Zenit St. Petersburg-CSKA Moskova
18:00
03 Ağustos
Dynamo Makhachkala-FK Akhmat
20:30
03 Ağustos
Stockport County-Bolton Wanderers
2-0
03 Ağustos
SPG HOGO Wels-Floridsdorfer AC
0-3
03 Ağustos
Yverdon-FC Stade Lausanne-Ouchy
3-2
03 Ağustos
Etiole Carouge-FC Vaduz
1-030'
03 Ağustos
Randers FC-Silkeborg
1-0
03 Ağustos
Soenderjyske-FC Nordsjaelland
3-2
03 Ağustos
AGF-FC Midtjylland
0-0DA
03 Ağustos
Broendby IF-Viborg
19:00
03 Ağustos
Hamarkameratene-Bodo/Glimt
1-3
03 Ağustos
KFUM-Rosenborg
0-00'
03 Ağustos
Molde-Bryne
0-01'
03 Ağustos
Stroemsgodset-FK Haugesund
0-01'
03 Ağustos
Vaalerenga-Sandefjord
0-01'
03 Ağustos
Cracovia-Lechia Gdansk
2-2
03 Ağustos
Motor Lublin-Jagiellonia Bialystok
0-0ERT
03 Ağustos
Radomiak Radom-Rakow
18:30
03 Ağustos
Legia Warszawa-Arka Gdynia
21:15
03 Ağustos
Waterford FC-St. Patrick's Athletic
0-02'
03 Ağustos
Shamrock -Derry City
21:00
03 Ağustos
Falkirk-Dundee United
2-2
03 Ağustos
Dundee FC-Hibernian
1-245'
03 Ağustos
Celtic-St. Mirren
18:30
03 Ağustos
Botafogo RJ-Cruzeiro
22:00
03 Ağustos
Corinthians-Fortaleza
22:00
04 Ağustos
Atletico MG-Red Bull Bragantino
00:30
04 Ağustos
Ceara-Flamengo
00:30
04 Ağustos
Vitoria-Palmeiras
01:30
04 Ağustos
Internacional-Sao Paulo
02:30
03 Ağustos
Kudrivka-FC Oleksandriya
3-1
03 Ağustos
Epitsentr Kamianets-Podilskyi-Shakhtar
0-1
03 Ağustos
Karpaty-Polissya Zhytomyr
18:00
03 Ağustos
Angers-Olympique Saumur
2-0
03 Ağustos
Tottenham-Newcastle
1-1
03 Ağustos
Ajax-AS Monaco
2-2
03 Ağustos
Alkmaar-OFI Crete
2-287'
03 Ağustos
ADO Den Haag-Olympiakos
2-3
03 Ağustos
Leicester City-Fiorentina
2-0DA
03 Ağustos
Cremonese-Pro Patria
17:00
03 Ağustos
Kayserispor-Göztepe
17:00
03 Ağustos
Lecce-Carrarese
18:30
03 Ağustos
Maritimo-Nacional
19:00
03 Ağustos
Sudtirol-Verona
19:30
03 Ağustos
SSC Napoli-Brest
20:00
03 Ağustos
Real Oviedo-Helmond
20:00
03 Ağustos
Girona-Wolves
21:00
03 Ağustos
FC Porto-Atletico Madrid
21:00
03 Ağustos
Bournemouth-West Ham United
21:00
04 Ağustos
M. United-Everton
00:00
04 Ağustos
SSC Napoli-Casertana
11:00
03 Ağustos
Dalian Yingbo-Qingdao Hainiu
2-0
03 Ağustos
Beijing Guoan-Tianjin Jinmen Tiger
2-2
03 Ağustos
Wuhan Three Towns-Changchun Yatai
0-0
03 Ağustos
Shenzhen Peng City-Zhejiang Professional
2-4
03 Ağustos
SKA-Khabarovsk-Torpedo Moscow
1-0
03 Ağustos
Spartak Kostroma-Neftekhimik
1-1
03 Ağustos
Chornomorets-Arsenal Tula
19:00
03 Ağustos
Fakel Voronej FK-Sokol Saratov
19:00
03 Ağustos
SJK-FC KTP
3-0
03 Ağustos
Slask Wroclaw-Ruch Chorzow
3-1
03 Ağustos
Pogon Siedlce-Odra Opole
18:00
03 Ağustos
Gornik Leczna-Puszcza Niepolomice
20:30
03 Ağustos
Novorizontino-Avai FC
22:00
03 Ağustos
Chapecoense-CRB
22:00
04 Ağustos
Athletico Paranaense-Paysandu
00:30
03 Ağustos
Landskrona BoIS-Vasteras SK
1-2
03 Ağustos
Haecken-Elfsborg
1-2
03 Ağustos
Djurgaarden-Halmstads BK
1-1
03 Ağustos
Sirius-Oesters IF
0-031'
03 Ağustos
O'Higgins-Union La Calera
19:30
03 Ağustos
Colo Colo-Huachipato
22:00
04 Ağustos
CD Nublense-Everton CD
00:30

Süper Lig tarihinin gol raporu!

Süper Lig'in başlamasına bir haftadan az bir süre kalırken ligin gol raporu dikkat çekiyor.

calendar 03 Ağustos 2025 16:54 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ağustos 2025 16:57
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig tarihinin gol raporu!
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Eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de geride kalan 67 sezonda en fazla gol 2020-2021, en az gol ise 1973-1974 sezonlarında atıldı.

Ligde 21 takımla oynanan 2020-2021 sezonunda yapılan 420 maçta toplam bin 136 gol atıldı. Bu sayı, lig tarihinde şimdiye dek bir sezonda atılan en yüksek gol sayısı olarak kayıtlara geçti.

Süper Lig tarihinde şimdiye dek en az gol ise 1973-1974 sezonunda kaydedildi. Takımlar 240 maçta fileleri toplam 405 kez havalandırırken, sporseverler lig tarihinin ez az gollü sezonunu izledi.


Gol ortalaması en yüksek ve en düşük sezonlar

Süper Lig'de gol ortalaması en yüksek sezon, 2000-2001 oldu. 306 maçta toplam 1017 gol atılırken, maç başına 3,32 ortalama yakalandı.

En az gol ortalamasının gerçekleştiği sezon ise 1973-1974 olarak tarihte yerini aldı. 240 maçta toplam 405 gol atılırken, maç başına düşen ortalama gol sayısı 1,69'da kaldı.

1000 gol barajı 6 kez geçildi

Süper Lig tarihinde bir sezonda 1000 gol barajı şimdiye dek sadece 6 kez geçildi.

Ligde fileler 1987-1988 sezonunda bin 32, 2000-2001'de bin 17, 2020-2021'de bin 136, 2021-2022'de bin 67, 2023-2024'te bin 61 ve 2024-2025'te ise bin 4 kez havalandı.

Bu arada ligde 3 puan sistemine geçilmesiyle atılan gol sayısında da gözle görülür bir artış meydana geldi.

Bu dönemdeki en düşük gol ortalaması 2,405 ile 2006-2007 sezonunda gerçekleşti. 2009-2010'da ise gol ortalaması 2,413 olarak kayıtlarda yer aldı.

Son 5 sezonda 1000 gol barajı 4 kez aşıldı

Süper Lig'de son 5 sezonda futbolseverler gole doyuyor.

Ligde son yıllarda yarış 18'den fazla takımla sürerken bu da gol sayılarında bin barajının geçilmesini sağladı.

Son 5 sezonda sırasıyla 2020-2021'de bin 136, 2021-2022'de bin 67, 2023-2024'te bin 61 ve 2024-2025'te bin 4 gol atıldı.

Söz konusu dönemde sadece 2022-2023 sezonunda 954 kez gol sevinci yaşandı ve 1000 gol barajının altında kalındı.

Sezonlara göre dağılım

Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde, geride kalan 67 sezonda atılan gollerin sezonlara göre dağılımı ise şöyle:




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