Süper Lig maçlarının Yayın İhale Komisyonu toplandı

TFF tarafından Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin Yayın İhale Komisyonu toplantısı yapıldı. Son kararın Pazartesi yapılacak toplantıda verilmesi bekleniyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Süper Lig maçlarının Yayın İhale Komisyonu toplandı
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24 Şubat 2022 20:15
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devrine ilişkin Yayın İhale Komisyonu toplantısı yapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu, komisyon üyesi bazı TFF yöneticileri ile kulüp temsilcileri katıldı.

Toplantıda ihaleye teklif veren firmaların temsilcileri tarafından sunum yapıldı. Komisyon üyelerinin değerlendirmesinin ardından Ahmet Ağaoğlu, Kulüpler Birliğine yönelik bilgilendirme toplantısı yaptı.

TFF Yayın İhale Komisyonu, Süper Lig ve 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri için bir sonraki toplantısını 28 Şubat Pazartesi günü yapacak. Söz konusu toplantıda ihalenin sonuçlanması bekleniyor.

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