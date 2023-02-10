Süper Lig kulüplerinden büyük yardım

Yardım tırları ile bölgeye birçok gerekli malzemenin ulaştırılmasını sağlayan Süper Lig ekipleri, Türkiye Futbol Federasyonu ile yeni bir ortak çalışma içerisinde... Bu doğrultuda Süper Lig ekipleri, maddi desteklerini Türkiye Futbol Federasyonu ile ortak şekilde faaliyete dökecek.



Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; yayın gelirlerinden 5 milyon TL'lik bir yardımda bulunurlarken diğer Süper Lig ekipleri de aynı şekilde 3'er milyon TL tutarında maddi destek sağlayacaklar.



1000 KONTEYNER ALINACAK



Süper Lig ekiplerinin gerçekleştirdikleri toplam bağışa Türkiye Futbol Federasyonu da ortak olacak.



TFF'nin de katkı sağlaması ile 1000 adet konteyner satın alınacak ve depremin etkilerinin ağır hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep'e gönderilecek.





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