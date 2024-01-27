Süper Lig'in gözdesi Emre Mor!

Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe forması giyen Emre Mor, Süper Lig ekiplerinin gözdesi oldu. Süper Lig'den 5 ekip, 26 yaşındaki futbolcuyla ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Süper Lig'in gözdesi Emre Mor!
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27 Ocak 2024 10:22
Fenerbahçe'de süre şansı bulmakta zorlanan Emre Mor, daha fazla oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yönetime iletti.

Sarı-lacivertliler, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için Gaziantep FK'dan gelen teklifi reddetti. Tecrübeli futbolcuyla Ankaragücü, Hatayspor, Başakşehir, Antalyaspor ve Fatih Karagümrük'ün de ilgilendiği belirtildi.

Teknik heyetin görüşü doğrultusunda aynı bölgede görev yapan Ryan Kent'i göndermeyi planlayan Fenerbahçeli idareciler, Emre Mor'u ise takımda tutmak istiyor.

Fenerbahçe'de bu sezon 7 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.

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