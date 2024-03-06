Süper Lig'in alt sıralarında yangın var!

Süper Lig'in zirvesi karışık diyorsanız alt tarafa hiç bakmayın. Benzeri daha önce görülmemiş şekilde 5. sıra ile 19. sıra arasındaki 15 takım, 14 puan farkla ayrılıyor.



Ligin bitimine 10 hafta daha olması nedeniyle kesin bir şey söylemek çok zor. Ancak 13 puanlı İstanbulspor'un hazırlıklarını gelecek sene 1. Lig'de şampiyon olmak için yaptığı biliniyor. Dört takımın küme düşecek olması da işleri daha çetin hale getiriyor.



3-4 YARIŞI DA İLGİNÇ



Ligde Pendikspor, Hatayspor ve Ankaragücü altışar, Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Alanyaspor yedişer, Adana Demirspor sekiz, Samsunspor, Sivasspor ve Antalyaspor ise dokuzar galibiyette. 10 galibiyetli Kayserispor'un üç puanının silinmesi dengeleri bozuyor. 11 galibiyetli Rizespor, Başakşehir ve Kasımpaşa ise hem dipten uzakta kalmaya hem de Trabzonspor ile Beşiktaş'ın formsuzluğu nedeniyle ilk dört kovalamaya devam ediyor.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU