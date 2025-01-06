Süper Lig ekipleri Willian Jose ile ilgileniyor

Rusya'da Spartak Moskova forması giyen Willian Jose ile Süper Lig kulüpleri ilgileniyor.



Metaratings'in haberine göre Brezilyalı santrafor, kariyerine Süper Lig'de devam edebilir.



33 yaşındaki oyuncu için herhangi bir teklif almayan Rus ekibi, Jose'yi bonservissiz olarak elden çıkarmaya hazır fakat Brezilyalı oyuncu Rusya'da kalmak istiyor.



WILLAN JOSE'NIN PERFORMANSI



Bu sezon Spartak Moskova ile 13 maçta süre alan Willian Jose, 1 gollük katkı sağladı.