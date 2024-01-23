Süper Lig ekibinden Abdülkadir Ömür'e 7 milyon euro!

Trabzonspor'dan ayrılması beklenen Abdülkadir Ömür'e Süper Lig ekibi Pendikspor'un 7 milyon euroluk bir teklif yaptığı belirtildi.

Haber; Sporx.com
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Süper Lig ekibinden Abdülkadir Ömür'e 7 milyon euro!
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23 Ocak 2024 20:19
Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün geleceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Bordo mavili ekipten ayrılması beklenen 24 yaşındaki yıldız için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Haber61'de yer alan bilgiye göre; Pendikspor, Trabzonspor forması giyen Abdülkadir Ömür için yaklaşık 7 milyon euroluk teklif yaptı.

TRABZONSPOR KAPIYI 8'DEN AÇIYOR

Trabzonspor Kulübü'nün Abdülkadir Ömür'ün durumunu soran kulüplere kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı öğrenildi. Oyuncunun transferi için görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Trabzonspor formasıyla 211 resmi maça çıkan Abdülkadir, bu mücadelelerde 25 gol atıp 36 asistlik performans sergiledi.

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